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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوتاميندي يحقق إنجاز تاريخي للأرجنتين على ماراكانا

أوتاميندي
أوتاميندي

قاد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي منتخب بلاده الأرجنتين لفوز صعب على البرازيل في ريو دي جانيرو معقل الأخير على ملعب ماراكانا.

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فاز منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيل بهدف نظيف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز أوتاميندي هدف المباراة الوحيد والانتصار للأرجنتين من ركلة ركنية ضربها المدافع رأسية في شباك البرازيل في الدقيقة 63.

بات أوتاميندي أول لاعب يحرز هدفا أمام البرازيل على ملعب ماراكانا بتصفيات المونديال منذ أن فعلها الأوروجوياني داريو سيلفا في يونيو 2000 في مباراة التي جمعت بين البرازيل وأوروجواي وأنتهت بنتيجة 1-1، أي منذ 23 عاما.

وكان منتخب راقصو التانجو عاد لتصحيح المسار بعد السقوط في المباراة الماضية أمام أوروجواي بهدفين نظيفين.


 

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