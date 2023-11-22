جامعة طنطا: فتح باب التقديم لشغل مهام بمراكز ووحدات الكليات

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز الخدمة العامة بكلية الطب، ومدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء 15 معيارًا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح، على البريد الإلكتروني [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2023.