حارس يسطو على سيارة نقل أموال ويستولي على 1.7 مليون جنيه

تلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من (فنى بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه حال إستقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركاً السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعين داخل حقيبتين.



أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.. وأرشد عن (مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن سوهاج



ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).



مديرية أمن الأقصر



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.