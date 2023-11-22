قصور الثقافة تنظم عرض "التنورة" لأطفال مستشفى 57357 في عيد الطفولة

استقبل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، للاحتفال بأطفال 57357 بمناسبة أعياد الطفولة في شهر نوفمبر، وبصمود هؤلاء الأطفال في مواجهة السرطان.

وأوفد الفرقة للاحتفال بأعياد الطفولة في المستشفى، الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة.

وقدمت فرقة التنورة التراثية فقرات استعراضية "تحميلة واستعراضي" عبارة عن المزمار والطبل البلدي، وعرض فقرات فنية للتنورة فردي وزوجي، كترسيخ لفكرة انتشار التراث الشعبي وبقاؤه رغم تعاقب الأجيال، ومن جهة أخرى تعريف أطفال 57357 بالوعي الثقافي والفني الأصيل للشعب المصري، والحفاظ على الهوية المصرية الفنية من الاندثار، بعد انتشار التكنولوجيا في عالم الفن والمهرجانات الشعبية الحديثة.

وقالت دينا علي، رئيس قسم المتطوعين بمستشفى 57357، أن هيئة قصور الثقافة تنظم فعاليات ترفيهية وفنية للأطفال مرتين شهريا، يعرضون خلالها أفلام كرتون في مسرح المستشفى.

مشيرة إلى أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، ولكنه امتداد للكثير من الزيارات والعروض الفنية والاستعراضية والسينمائية، للإدارة العامة للثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة، وذلك داخل مستشفى سرطان الأطفال بموجب بروتوكول تعاون سابق مبرم بينهما، والتي يقدمون من خلالها الترفيه، وتوصيل الرسائل التوعوية والتعليمية للأطفال، والتي تغرس بداخلهم قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده الراسخة، وكذلك معاني حب الآخر، والانتماء والولاء للدولة المصرية، وكذلك قصص الآمل لدعم صمودهم وتعايشهم مع مرض السرطان، وتحديه وتغلبهم عليه حتى الشفاء.



