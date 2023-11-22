رفع 1000حالة اشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات اشغالات مكبرة ، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية، وشرطة المرافق ،و التي أسفرت عن رفع 1000حالة اشغال طريق ، تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 538 حالة بدمنهور ، و 170حالة بالمحمودية ، و 52حالة برشيد ،و50 حاله بالدلنجات ، و 120حالة بكفر الدوار ، و 70حالة بأبوحمص ، و تحرير 59 محضر اشغال طريق .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

و أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.