تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 625 شاحنة و 76 سيارة، مؤكدة أن حركة الواردات بلغت 11000 طن بضائع ، و376 شاحنة و62 سيارة، مشيرة إلى أن حركة الصادرات وصلت 6000 طن بضائع ، و249 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس.

وعلى جانب آخر يشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع و230 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور، وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة LOTUS وعلي متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانيها .