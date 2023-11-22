القليوبية تنظم ملتقى توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل

أعلنت محافظة القليوبية، إقامة ملتقى توظيفي بنادي المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في تمام الساعة 12 ظهر اليوم؛ لتوفير فرص عمل لعدد 1500 فرد من مستفيدي تكافل وكرامة وشباب الخريجين بمدن قها وطوخ وقليوب واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وكشفت المحافظة، عن مشاركة عددًا من الشركات في الملتقى؛ لتوفير فرص عمل متنوعة لكافة الشباب، بالفئات العمرية المختلفة وكافة التخصصات والمؤهلات الدراسية.

محافظ القليوبية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانب آخر تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة عدد من الحالات بمدينتي بنها والقناطر الخيرية، وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة، أمس الثلاثاء، من إزالة ثلاث طوابق مخالفة على مساحة ١٧٠ م2 خلف الجوازات القديمة بمدينة بنها، كما تم إزالة أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة ٨٠٠ متر مربع بقرية شلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

وشددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

يذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات تمكنت منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، تمكنت من إزالة (994 حالة) على مساحة (66 فدان و20 قيراط و3 سهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(507) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (58953م2) وتم تحرير (450) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة) .