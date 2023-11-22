الخارجية الأردنية تشيد بالجهود المصرية للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلًا حول إشادة الخارجية الأردنية بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأردنية أنها تأمل في أن يكون وقف إطلاق النار في غزة خطوة لإنهاء الحرب.

وزير الخارجية البريطاني

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خطوة مهمة، بحسب ما ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت مصر اليوم عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

توقيت الهدنة الإنسانية

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.