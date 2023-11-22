إحالة واقعة تعرض سيدة لنزيف بمطروح للنيابة العامة

أصدر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، قرارًا بإحالة واقعة تعرض سيدة لنزيف وغيبوبة بعد عملية ولادة بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمطروح، للنيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الواقعة، مع إيقاف طبيب التخدير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وحرص محافظ مطروح، على تكليف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للمستشفى وتوفير البديل لطبيب التخدير بالمستشفى.

محافظ مطروح: تشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة

وأوضح محافظ مطروح، أنه يتابع الواقعة بنفسه فور إبلاغه، ووجه بإحالتها للتحقيق بمديرية الصحة، وتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة، وعرض تقرير مفصل عنها، وفور عرض التقرير عليه، من خلال وكيل وزارة الصحة بمطروح، قرر تحويل الواقعة للنيابة العامة، للتحقيق فى ملابساتها واتخاذ اللازم، مؤكدًا عدم التهاون فى محاسبة أي تقصير أو أي تهاون فى حقوق المرضى.