أبو حماد « الأول» وبلبيس «الوصيف» في مسابقة منطقة الشرقية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية بنين

اعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة القدم للمرحلة الإعدادية بنين، والتي أقيمت فاعلياتها بمعهد بنين الزقازيق بحضور الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، والدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة أبوحماد لكرة القدم بالمركز الأول، بينما حصل فريق بلبيس لكرة القدم على المركز الثانى على مستوى المنطقة.

َوقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.