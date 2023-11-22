فيديو.. الأرجنتين تهزم البرازيل بتصفيات كأس العالم 2026

خطف منتخب الأرجنتين ثلاثة نقاط غالية من مضيفه منتخب البرازيل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء على ملعب استاد ماراكانا، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ولعب منتخب البرازيل بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل ماجاليش، كارلوس أوجستو.

خط الوسط: أندري، رودريجو، برونو جيماريش.

خط الهجوم: رافينيها، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

كما خاض منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر - جيوفاني لو سيلسو – إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز.

فيديو.. هدف الأرجنتين