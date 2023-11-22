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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

67جنيها كيلو الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الأربعاء الموافق 22نوفمبر2023 ، إستقرارا في الأسعار

، حيث  تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67إلي 70جنيها 

للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 62إلي 68جنيها للكيلو  ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .

الجريدة الورقية