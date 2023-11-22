67جنيها كيلو الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الأربعاء الموافق 22نوفمبر2023 ، إستقرارا في الأسعار

، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 67إلي 70جنيها

للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 62إلي 68جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .