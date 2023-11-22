رضا حجازي: لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة عدم اختزال التعليم في التدريس فقط وإنما الاهتمام بالتربية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية التربية الإيجابية التي تحتاج إلى مهنية وتدريب للمعلمين، مؤكدًا ضرورة تعليمهم طرق التعامل مع الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

وزير التربية والتعليم يؤكد أهمية التربية الإيجابية

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، لافتًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل.

ووجه وزير التربية والتعليم بتقديم هذه القيم فى صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة فى بناء الشخصية التى يحتاجها المجتمع.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن "تطبيق 5 second" يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي.

ويحتوى "تطبيق 5 second" الذي تطلقه وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى، على ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب على اتخاذ القرارات السليمة من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية.