تعرف على تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة على أغلب المحاور والميادين، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارتة بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.



وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث و بالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبد المتعال، عمره 49 سنه، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، لقيت طفلة مصرعها دهسًا اسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل علي الفور ؛ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة " رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذه بالصف الرابع الابتدائي دهسًا اسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث ، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.