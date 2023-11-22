الشغب الجماهيري يعطل إنطلاق كلاسيكو البرازيل والأرجنتين (شاهد)

شهدت مدرجات ملعب ماركانا الذي يستضيف المواجهة النارية والرمتقبة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أحداث شغب قوية قبل إنطلاق المباراة.

وتسببت أحداث الشغب بين جماهير المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي اثر شجار عنيف نشب بين الجمهورين رغم الأجواء الودية في بداية الأمر.

ورفعت جماهير البرازيل لافتات لتحية ليونيل ميسي بعد تتويجه كأفضل لاعب في العالم قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب في المدرجات وتندلع المشاجرة التي تسبب في العديد من الإصابات بين صفوف الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة.

وقام ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني بسحب اللاعبين تمهيداً عدم خوض المباراة بعد توجهه إلى غرف خلع الملابس.

وتدخل الأمن البرازيلي لفض الإشتباك بين جماهير المنتخبين بينما توصل مسؤولو الاتحاد البرازيلي ونظيره الأرجنتيني لإتفاق بعودة رفاق ليونيل ميسي إلى الملعب وخض اللقاء بصورة طبيعية.