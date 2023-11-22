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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل البرازيل لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم ..خيسوس ورودريجو في الهجوم

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن فيرناندو دينييز المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين على ستاد ماراكانا، في قمة منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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يبدأ منتخب البرازيل المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيمرسون - ماركينيوس - جابرييل - أجوستو.

خط الوسط: أندري - برونو جيماريش - رافينيا - مارتينلي.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس - رودريجو.

يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب البرازيل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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