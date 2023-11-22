ضياء السيد: أبناء عاملين في منتخب الشباب؟ اتحاد الكرة السبب

رد ضياء السيد نجم منتخب مصر السابق على انتقاد البعض لأبناء اللاعبين السابقين في منتخب الشباب.

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قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقاد وائل رياض؟ عايز أقوله هو لسة شاف حاجة لسة بدري"

وأضاف: "بالنسبة لأبناء العاملين، السبب في وجود انتقادات، اتحاد الكرة، هو السبب لأنه قعد اللاعيبة دي فترة كبيرة وصلت لـ 10 شهور، غايبين عن الناس"

واختتم: "الأداء الخاص بأبناء النجوم واللاعبين مميزين ولاعيبة جامدة جدا وتصنع الفارق"