مصر تتصدر وبوركينا وصيفا بعد الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات :مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

يتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز بسداسية على حساب جيبوتي وثنائية على منتخب سيراليون.

جاءت بوركينا فاسو وصيفًا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على منتخب إثيوبيا بثلاثية نظيفة وتعادله في المباراة الأولى مع غينيا بيساو .

وحل ثالثا منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط بعد تعادله في المباراة الأولى مع بوركينا فاسو وفوزه في الثانية على منتخب جيبوتي بهدف نظيف،

وسيراليون رابعا برصيد نقطة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام إثيوبيا وهزيمته أمام مصر بثنائية نظيفة في الثانية.

و إثيوبيا خامسًا بنقطة واحدة بعد تعادلها في المباراة الأولى أمام سيراليون وهزيمتها في الثانية أمام بوركينا فاسو.

و جيبوتي سادسًا في المركز الأخير دون نقاط.