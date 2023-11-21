ابدأ حلمك.. "حياة" يُشعل أجواء حفل ختام تخرج دفعة جديدة بالوادى الجديد

كعادته منذ بداية فى عام 2020 أبهر الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الداخلة ضمن مشروع "ابدأ حلمك" الجميع، وكشف عن نجاحه فى مرحلة جديدة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك قدرته على استخراج الطاقات الكامنة داخل الشباب والفتيات، ليُخرج لنا فنانًا شاملاً قادرًا على الارتجال والكتابة وصناعة عروض مسرحية فائقة الروعة والجمال، وبأقل الامكانيات.



ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد، دفْعة جديدة لتحقيق العدالة الثقافية فى المحافظات خصوصاً الحدودية.

جاءت فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الداخلة، استكمالاً لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وشهده عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذى عبر عن سعادته بتخريج المجموعة الثانية لمشروع ابدأ حلمك بالوادي الجديد، بعد أن تم تخريج دفعة الخارجة اْمس، كما وجه الشكر إلى وزيرة الثقافة ومحافظة الوادى الجديد على دعمهما الكامل طول فترة المشروع التى استغرقت 6 شهور، كما نقل للحضور تحيات حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد التى تعذر حضورها، معلناً عن رسالتها برصد مكافأة ألف جنيه لكل خريج من هذه الدفعة.

فعاليات الحفل

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، وعبر المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك"، موضحاً أن العرض المسرحى المقدم هو نتاج ما وصل إليه مشروع "ابدأ حلمك" مع المتدربين على كيفية التمثيل والغناء والرقص، ويعد إضافة جديدة للمشروع، كما قدم الشكر إلى ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي السابق الذى كان له دور في اختيار محافظة الوادي الجديد.

المخرج احمد طه

عرض "حياة"

قدمت دفعة ابدأ حلمك بالداخلة عرض "حياة"، وهو نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور. بمشاركة 40 متدربًا من أبناء الداخلة، يسبحون فى بحور وأشعار صلاح جاهين ومربعات ابن عروس وعبد الرحمن الأبنودي، فضلاً عن استلهام عدد من التابلوهات الرقصات من أعمال فرقة رضا مثل حلاوة شمسنا.



وفي الختام تم تكريم التنفيذيين من الهيئة والمحافظة وفرع ثقافة الوادي الجديد وكافة الجهات المشاركة، وتكريم دفعة ابدأ حلمك من أبناء المدينة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

شهدت الفعاليات الدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، ومحمود أنور مدير الاعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.

محمود أنور مدير الاعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة

يشار إلى أن العمل في المشروع انطلق في الداخلة في شهر مارس الماضي، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.



ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.