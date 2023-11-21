تشريح جثة سيدة دهستها سيارة بالتجمع الخامس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها دهسًا أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الخامس، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها، وإعداد تقرير لبيان ما إذا كانت الواقعة قتلا خطأ أم لا.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود جثة سيدةأجنبية لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة داخل دائرة قسم شرطة التجمع .

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تم العثور على جثة سيدة أجنبية في العقد الثالث من العمر ومتوفيه نتيجة تعرضها لكسرفي قاع الجمجمة أثناء عبورها الطريق تم نقلها بسيارة لنقل جثمانها لأقرب مستشفى في التجمع ثم إلى مشرحة زينهم.