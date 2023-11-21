القبض على شقيقين متهمين بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على شابين شقيقين بعد ثبوت ارتكابهما وقائع ابتزاز الفتيات، من خلال قيامهما بالتهديد بنشر صور مخلة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة عدم دفع مبالغ مالية لهما، وذلك بدائرة مركز الوقف.

اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مباحث الإنترنت بورود عدة بلاغات ضد شاب يبتز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتبين بعد الفحص أن المتهم مقيم بدائرة مدينة الوقف، وأنه يرتكب جريمته بمساعدة شقيقه.

بتكثيف التحريات تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الوقف برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس المباحث من القبض على الشخص المحدد وشقيقه المالك لشريحة الهاتف المستخدمة في الجريمة والتي يقومان من خلالها بتنفيذ جريمة ابتزاز الفتيات بنشر صورهن الخادشة للحياء في حالة عدم دفع المبالغ المالية المطلوبة منهن.

وجرى التحفظ على المضبوطات من الهاتف المحمول والشريحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.