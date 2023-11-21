سكرتير عام البحر الأحمر يعقد الاجتماع التنسيقي للانتخابات الرئاسية القادمة

عقد اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الHحمر نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير والتنسيق للانتخابات الرئاسية القادمة.

تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المحافظة حيث تم التأكيد على أعداد الناخبين البالغ عددهم 224771 (باستثناء اللجان الوافدة)، وتم تحديد عدد المراكز واللجان الانتخابية بواقع 82 لجنة و 7 لجان عامة.

وأكد قائد القطاع العسكري، أهمية توضيح أساليب العمل الخاصة بالعملية الانتخابية ودورهم في تسهيل سير العملية دون أي معوقات.

وأضاف اللواء محمد البنداري أن المحافظة مستعدة تمامًا، حيث تم تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها.

موضحا ان الجهات الأمنية قامت بدورها من خلال فحص ومراجعة جميع المقار الانتخابية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

هذه الجهود المشتركة تعكس التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية، وتهدف لتوفير بيئة مثلى تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ونزاهة.