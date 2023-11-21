عبدالسند يمامة: السباق الرئاسى يؤكد إرادة الدولة على تفعيل الحياة السياسية

المؤتمر الانتخابى الثالث لرئيس الوفد بالغربية.. السبت المقبل

رئيس الوفد يجدد مطالبته المجتمع الدولى بضرورة وقف الحرب دون قيد أو شرط

تفعيل حل الدولتين ينهى الصراع ويعيد ال استقرا ر للمنطقة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن العرس الديمقراطى الذى تشهده مصر هذه الأيام دليل على إرادة الدولة المصرية السياسية لأهمية إرساء الديمقراطية وتداول السلطة احتراماً للدستور وإعلاء لمصلحة البلاد فى غد مشرق للوطن والمواطن.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن وعى المصريين بضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور بشأن التعددية السياسية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد حالياً من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى المنطقة.

وفى سياق آخر، جدد الدكتور عبدالسند يمامة مطالباته للمجتمع الدولى بضرورة الضغط على إسرائيل لإعلان وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى القطاع.

وقال: إن حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967.

ولفت رئيس الوفد إلى أن حصيلة الشهداء بعد 45 يوماً من الحرب على غزة بلغت ما يزيد على 13 ألفاً و300 شهيد، فى كارثة إنسانية تعد الأكبر على مر التاريخ، استخدم فيها «الهلوكوست» الإسرائيلى أسلحة محرمة دولياً لإبادة الشعب الفلسطينى من أجل تصفية القضية.

ومن ناحية أخرى أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تنظيم مؤتمره الانتخابى الحاشد الثالث فى محافظة الغربية، الخامسة مساء يوم السبت القادم الموافق 25 نوفمبر.

وقال النائب حازم الجندى، عضو الهيئة العليا للوفد، ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية: إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، ودعا «الجندى» جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة.