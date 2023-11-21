مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية يبحث مع صندوق قطر للتنمية سبل تعزيز التعاون المشترك



التقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، بنائب مدير عام صندوق قطر للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للنهوض بقطاع الزراعة في الدول العربية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور إبراهيم الدخيري، تعريفا بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ودورها كذراع فنية لجامعة الدول العربية في خدمة قضايا الأمن الغذائي العربي وقضايا البيئة والتصحر والتنوع الحيوي وقام بعرض نماذج من مختلف إصدارات المنظمة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والبيئة.

وشرح الدكتور إبراهيم الدخيري، مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية والمنظمة، لانقاذ الموسم الزراعي في السودان وتسريع جهود التعافي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام.

من حهته، عبر نائب مدير عام صندوق قطر للتنمية عن رغبته في التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال إعداد الدراسات والوثائق لاسيما وأن الصندوق ينوي الاستثمار في المجال الزراعي بعدد من الدول العربية.

ورحب نائب صندوق قطر للتنمية، بالتعاون والشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في إعداد الدراسات بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في وضع الدراسات ووثائق المشروعات التي بصدد إعدادها من طرف الصندوق ومختلف الشركاء ذات العلاقة.