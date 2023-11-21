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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: السباق الرئاسي يؤكد إرادة الدولة على تفعيل الحياة السياسية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: السباق الرئاسي يؤكد إرادة الدولة على تفعيل الحياة السياسية".

 

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:

ــ رئيس الوفد يجدد مطالبته المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب على غزة دون قيد أو شرط

ــ تقعيل حل الدولتين ينهي الصراع ويعيد الاستقرار للمنطقة

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: المصري لا يعرف التخاذل ويشارك بإيجابية

ــ رئيس الوزراء أمام البرلمان:

أطمئن المصريين.. لن نتواني في الرد الحاسم على أي تهديد للسيادة المصرية

الرئيس والحكومة والقوات المسلحة على وعي بمحاولات زعزعة الاستقرار في مصر

لدينا خطط بـ400 مليار جنيه لتحويل سيناء إلى مركز عمراني وصناعي وسياحي

ــ 137 سفارة وقنصلية تستقبل الناخبين في الخارج

ــ وصول قافلة المساعدات الإنسانية لصندوق “تحيا مصر” إلى ميناء رفح

ــ إسرائيل ترد على مفاوضات الأسرى بمزيد من المذابح

ــ تدمير لواء و280 آلية عسكرية للاحتلال وقصف 129 موقعًا إسرائيليًا

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