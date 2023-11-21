تفاصيل مشاركة بطريرك الكاثوليك في حفل دار الكتاب المقدس.. شاهد

قال نيافة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك :"إن كلمة الله الموجودة بالكتاب المقدس هي بذرة حية تحتاج للحياة بداخلنا وتحتاج لديهم شغف وأمانة لحفظها" .

وأضاف في كلمته التي باحتفالية دار الكتاب المقدس بمرور ١٤٠ عاما على تأسيس الدار والذي يقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار الإنجيل هو كلمة حياة لكي مسيحي، وقدم الشكر لكل الأمناء الذين ساهموا في نشر كلمة الله بالكتاب المقدس.

كما وجه كلمة شكر لكل العاملين بدار الكتاب المقدس لكي ينشروا كلمة الله الحية والفعالة ويعرفها كل مسيحي ليتعلم ويعيش حياة الإنجيل.

شهد الحفل كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بعنوان "كلمة الله تفرحنا".

تعد دار الكتاب المقدس واحدة من أبرز الخدمات الكنسية وواحد من ضمن 156 داراً للكتاب المقدس على مستوى العالم، تقوم بى مهام من أبرزها ترجمة وطبع وتوزيع الكتاب المقدس بمختلف اللغات، لجميع الطوائف والمذاهب المسيحية.

يعود تأسس أول مكتب ومكتبة لدار الكتاب المقدس في محافظة الإسكندرية إلى عام 1883م، ومنذ ذلك الوقت انتشر العمل في جميع أنحاء الجمهورية.

وتوالى افتتاح فروعها في عام 1966 حتى أصبحت الدار عضواً في اتحاد دور الكتاب المقدس تسعى في دورها الي توصيل كلمات الإنجيل وان يكون متاحة للجميع بلغة مفهومة، من خلال وسائل وبرامج تساعد على فهم الكلمة وتطبيقها من خلال الوسائل والبرامج وهذه فكرة مبسطة عن ماذا نقدم.

كما تحرص على توفير الكتاب المقدس باللغة العربية وبلغات أخرى، العهد الجديد، الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، أسفار كتابية منفصلة.

وتهدف أيضا الي انتاج منتجات خاصة بالأطفال سواء الكتاب المقدس المصور أو قصص كتابية أو كتب للتلوين.

يضم الدار عدة نواحي لتوصيل هدفهم ومن أبرزها توفير دورات تدريبية ومؤتمرات، لقادة الاجتماعات في الكنائس والخدام، لدراسة ومعرفة أساليب درس الكتاب وطرق تقديمها للتشجيع على دراسة الكلمة المقدسة.ط من قبل الأطفال والشباب والأسرة بكاملها.