المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: أرسلنا 88 طنا من البضائع والمعدات لدعم غزة

أكد المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن موقف فرنسا واضح بخصوص الحرب في غزة، وتم التصويت على القرار الأردني فى الأمم المتحدة، مشددًا على أنه لن يكون هناك مساعدات إنسانية دائمة بدون التوصل لهدنة فورية دائمة.

حوار المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”

وأوضحت أنه علاقة فرنسا بمصر غنية ونتحدث بخصوص كل الأوضاع فى المنطقة، خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية".

وشددت على أنه تم إرسال 88 طنا من البضائع والمعدات الطبية لدعم سكان غزة، مضيفة أن هناك استمرارية في السياسة الفرنسية ودائما ندعم حل الدولتين، موضحة أن الدولة الفرنسية تدين الاستيطان وتجده عائقا أمام حل الدولتين، مؤكدة أنه ذهبنا لمالى بعد طلبهم مساعدتنا فى مكافحة الإرهاب وغادرنا عندما طلبوا ذلك.

وأشارت إلى أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي وفرنسا تدعم حدود 1967 وترفض إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

ونوهت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، بأن موقف فرنسا من أزمة غزة واضح للغاية، وصوتنا منذ 3 أسابيع لصالح القرار الأردني، الذي أجمعت عليه 120 دولة، الرامي لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة، بما يسمح لنا بعد ذلك بالعمل على وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه يجب علينا بالفعل معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، إن الصور فظيعة جدا، هناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسى خلال المؤتمر الإنسانى بشأن غزة المنعقد فى فرنسا.