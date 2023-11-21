السفير الفلسطينى بالجزائر: ما يحدث في غزة مجزرة.. شعبنا لن يرحل

علق الدكتور فايز أبو عيطة، السفير الفلسطيني بالجزائر، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث اليوم في غزة هو مجزرة حقيقية وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشار إلى أن المجازر التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بالولايات المتحدة وبعض القوى العظمى، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر “سكايب”، ببرنامج “مطروح للنقاش”، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف أن شعب فلسطين الأعزل يواجه هذا التكتل الدولى وهذه الإبادة وهذه الأسلحة غير مسبوقة بجلود عارية، موضحًا أن كل ما قرأناه عن مجازر فى التاريخ من التتار وحتى النازية لا يرتقى بالمطلق إلى ما يحدث فى غزة، من مجزرة تستهدف وجوده وكيانه وحضارته.

وأوضح أن الدول العالمية تستخدم إسرائيل كأداة قصف فى المنطقة، وهى رسالة موجهة إلى كل المنطقة بكل الدول التى فيها، ومفادها أن من يرفع رأسه سيلاقى نفس المصير، لكن شعبنا لن يرحل وسيصمد أمام العدوان.

لماذا تقصف إسرائيل المدارس والمستشفيات بقطاع غزة؟ (فيديو)

أكدت منى عوكل، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف الغاشم على المدارس يرغب في إيصال رسال إلى الجانب الداخلي والخارجي، وإحدى هاتين الرسالتين أنه يحاول تعطيل أي شئ له علاقة بالبنية التحتية حتى لا يكون هناك عودة طبيعية للحياة في غزة حال انتهاء الحرب الدائرة خلال الفترة الحالية.

وشددت "عوكل"، على أن المدارس هي مباني استغرق بناءها سنوات عديدة وكان هناك أزمة في المدارس بقطاع غزة حتى قبل هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في الـ7 من أكتوبر، مؤكدة أن معاناة المدارس قبل الحرب كانت كبيرة، إذ أنه كان هناك 3 فترات من الدراسة لاستيعاب الكثافة العالية للطلاب.

وأضافت أن قطاع غزة كان يشهد قبل الحرب أزمة نقص المدارس، موضحة أن استهداف المدارس الآن هو تعطيل للعملية التعليمية وعودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق، مشددة على أن هذه الاستراتيجية الاسرائيلية والتي تم انتهاجها منذ بداية الحرب، بجانب استهداف المباني التابعة للحكومة والمستشفيات والمدارس وبنى تحتية، كما أنه يتم استهداف مدارس يؤوي إليها نازحين وهو بهدف تهجير النازحين إلى مناطق الجنوب.