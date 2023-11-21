تصفيات أمم آسيا والمونديال .. منتخب سوريا يسقط بخماسية أمام اليابان

تعرض المنتخب السوري لهزيمة كبرى على يد نظيره الياباني بخماسية من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ،على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.



تقدم لاعب خط الوسط تاكيفوسا كوبو، بالهدف الأول للمنتخب الياباني عند الدقيقة 32، قبل أن يضاعف ويعزز المهاجم أياسي يويدا النتيجة بهدفين متتاليين للساموراي عند الدقيقتين (37 و40) من زمن أحداث الشوط الأول.



ثم نجح المدافع الياباني يوكيناري سوغاوارا في تعزيز تقدم منتخب بلاده بعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني موقعًا على الهدف الرابع.

واختتم اللاعب ماو هوسويا، خماسية "الساموراي" عند الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

اليابان في الصدارة ..

وتمكن المنتخب الياباني بهذا الفوز من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية، الجولة الأولى.

وارتفع رصيد اليابان للنقطة 6 بهذا الفوز في صدارة المجموعة الثانية، بينما تعرض المنتخب السوري بذلك للخسارة الأولى في هذه التصفيات، بعد انتصاره على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أيضًا الخميس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل أيضا، ضمن الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية .

بينما يأتي منتخب ميانمار في الترتيب الأخير دون نقاط، بعد هزيمتين متتاليتين.