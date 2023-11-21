ابدأ حلمك.. بدء تخرج دفعة جديدة بقصر ثقافة موط بالداخلة في الوادى الجديد



ابدأ حلمك .. انطلقت قبل قليل فى محافظة الوادي الجديد، فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الداخلة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.



يأتى ذلك استكمالاً لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

بدأت الفعاليات في مسرح قصر ثقافة موط، الذى يحتض حفل التخرج، بتفقد عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض للادوات التراثية والحرفية والمشغولات والفن التشكيلي.

وانتقل الحضور الى قاعة العرض لمشاهدة الاحتفال الذى بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة.

ثم.

جاء ذلك فى حضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج احمد السيد، عدد من القيادات والمخرجين.



تقدم دفعة الداخلة عرض "حياة"، وهو مشروع فني الغرض منه إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر، يشارك فيه 40 متدربا من أبناء الداخلة.

يشار إلى أن العمل في المشروع انطلق في الداخلة في شهر مارس الماضي، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.



وقد نظم، أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لأبناء مدينة الخارجة، وقدمت الدفعة عرض الدفعة عرض "صورة" نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور. بمشاركة 40 متدربا من أبناء المدينة.

ابدأ حلمك



ابدأ حلمك.. انطلاق فعاليات تخريج دفعة جديدة في مدينة الخارجة بالوادى الجديد

ابدأ حلمك .. انطلقت قبل قليل فى عاصمة الثقاقة المصرية محافظة الوادي الجديد، فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الخارجة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.

"ابدأ حلمك" يوفر تدريباً مميزاً لشباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

بدأ العمل في مشروع "ابدأ حلمك" شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار 40 متدربا لكل موقع.

وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد.

والتدريب على الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.