الشهر المقبل .. انطلاق كأس العالم للأتدية بمشاركة الأهلي

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ، بتواجد الأهلي بطل القارة الأفريقية.





ومن المقرر إذاعة اللقاءات عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري للفعاليات التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها.

أندية البطولة ..

الاتحاد بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي 2022-2023.

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كلوب ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023.



فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس 2023.

أوراوا ريد الياباني بطل دوري أبطال آسيا 2022.

الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا خلال نسخته الأخيرة.

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

مران الأهلي الجماعي ..

على صعيد مران الأهلي الجماعي اليوم ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏

وشارك من الفريق الأحمر مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

وواصل الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي ، مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏