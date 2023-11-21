منذ قليل .. بدء تخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" بالداخلة

شهدت مدينة الخارجة والداخلة في الوادي الجديد، اللتان تم اختيارهما لتكونا عاصمة للثقافة المصرية في عام 2023، احتفالًا مميزًا بتخرج 80 متدربًا من مشروع "ابدأ حلمك". يهدف هذا المشروع إلى تدريب الشباب الموهوب في المنطقة على فنون المسرح وتطوير مهاراتهم الفنية.

عقد حفل تخرج دفعة الخارجة في مسرح سينما هيبس مساء أمس الاثنين 20 نوفمبر الجاري وقام المتدربون بعرض أعمالهم والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، وسيكون من المثير رؤية المواهب الشابة المتألقة في عالم المسرح.

واليوم منذ قليل يتم تنظيم حفل تخرج الدفعة الخاصة بالداخلة في مسرح قصر ثقافة موط. يمتلئ المسرح بالتوقعات لرؤية ما تم إنجازه وتحقيقه من قبل المتدربين الشباب الطموحين. سيتم عرض أعمال متنوعة من قبل هؤلاء المتدربين وستشمل مختلف الفنون المسرحية.

في سينما هيبس، أكمل المخرج أحمد طه العمل على المشروع وقام بمراجعة التدريبات النهائية استعدادًا لحفل التخرج. حضر المدربون، بما في ذلك المخرج أحمد السيد مدرب التمثيل، والفنان حسام حسني مدرب الموسيقى، ودكتور عمرو الأشرف مدرب السينوغرافيا والديكور، والفنان محمد العشري مدرب الرقص والاستعراض، والفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبنتومايم. حضر أيضًا المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع في وسط الصعيد الثقافي، والمخرج محمد سعد، المشرف الإقليمي للمشروع في الخارجة. في قصر ثقافة موط، قام المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع في الداخلة، بمراجعة مربعات ابن عروس.

إبدأ حلمك

منذ بداية مشروع "ابدأ حلمك"، تم الاهتمام بتدريب المشاركين على الفنون المسرحية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. وبفضل الجهود المستمرة، استمرت التدريبات النهائية في مركزي الخارجة والداخلة، وذلك استعدادًا للحدث الختامي للمشروع وتخريج دفعة جديدة من الممثلين الموهوبين. سيقدم الطلاب عروضهم المسرحية في مركز الخارجة بعنوان "صورة" وفي مركز الداخلة بعنوان "حياه".

تهدف هذه المشاريع الفنية إلى عرض قدرات المتدربين وما تم تحقيقه من تقدم بعد التدريب والتوجيه اللازم من خلال البرنامج التدريبي المخطط مسبقًا. ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. يهدف هذا المشروع إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال التمثيل وتوفير الفرصة لهم للتدرب والتطور في هذا المجال المهني.

من خلال برنامج التدريب الشامل، يتلقى المشاركون دروسًا في فنون المسرح، بما في ذلك التمثيل والإخراج والكتابة الدرامية. كما يقوم الطلاب بالمشاركة في تجارب عملية ومشاريع فنية لتعزيز مهاراتهم وتنمية إبداعهم الفني.

يتعاون المشروع مع مختلف الفنانين المشهورين والمختصين في مجال الفنون المسرحية لتوفير توجيهات وتقييم مستمر للمشاركين. ومن خلال هذه الفرصة، يتاح للمواهب الواعدة فرصة الاستفادة من خبرات الخبراء وتوجيهاتهم لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم.

يعد مشروع "ابدأ حلمك" فرصة رائعة للشباب الموهوب في الوادي الجديد لاكتشاف مهاراتهم الفنية وتطوير قدراتهم في مجال المسرح. يتم توفير التدريبات اللازمة والأدوات والدعم الذي يحتاجه المشاركون لتحقيق أحلامهم في عالم الفن.

إن احتفالية تخرج دفعة "ابدأ حلمك" في الوادي الجديد هي استعراض رائع للمواهب المحلية وتأكيد لأهمية الثقافة والفن في المنطقة. ستكون هذه المناسبة فرصة للعامة للتعرف على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة ومشاركتها فرحتهم ونجاحهم.

من المتوقع أن تستمر فعاليات الاحتفاء بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023 لفترة طويلة بعد هذه المناسبة المميزة. سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في المدينتين خلال العام المقبل لتعزيز الذكرى والتراث الثقافي للمنطقة، وتعزيز دورها كمحور للثقافة والفن في مصر. ستكون هذه الفعاليات فرصة للموهوبين المحليين لعرض مواهبهم والمشاركة في تنمية وتطوير المشهد الثقافي في الوادي الجديد.

إبدأ حلمك

جانب من عروض مشروع "ابدأ حلمك"