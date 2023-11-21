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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس لافيينا يعلق على استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الفريق

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

خرج محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا عن صمته خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قرر أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق تقديم استقالته صباح اليوم الثلاثاء.

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جاءت استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا عقب الخسارة من غزل المحلة في دوري المحترفين، بالإضافة إلى تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الماضية، بالرغم من منافسة الفريق على صدارة دوري المحترفين.

وقرر أحمد عيد عبد الملك تقديم استقالته من تدريب الفريق بعد أن رفض تلك الطريقة الانتقاد.

وعلق الأسيوطي رئيس نادي لافيينا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال:" علي المستوي الشخصي مكنتش اتمني استقالة كابتن احمد عيد لانه من المدربين القلائل الذين حبيتهم وكنت اتمني ان يتقبل مجرد اللوم علي نتيجة غزل المحلة".

الأسيوطي يعلق على استقالة أحمد عيد عبد الملك

وتابع: "دورنا كمجلس إدارة ليس الإشادة فقط ولكن أيضا اللوم .. واتمني له التوفيق والنجاح فيما هو قادم".

وأتم الأسيوطي: "لافيينا سيصعد للدوري الممتاز بمشيئة الله".

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