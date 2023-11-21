محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث مروري على طريق بنها الحر

توقف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره على طريق شبرا- بنها الحر، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة .

وتابع المحافظ حالة جميع الركاب ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزي والذي بلغ عددهم 10 مصابين ، مُكلفًا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل اللازم لهم، ومن الجدير بالذكر أنه تمت مشاركة 5 سيارات إسعاف في نقل ونجدة المصابين في الحادث .

كما كلفَّ الهجان مسؤولي المرور بمتابعة الحادث، ورفع السيارة من الطريق لعدم إعاقة حركة المرور.