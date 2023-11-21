جهود الدولة لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.

تذليل أي تحديات

وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لجهود تنفيذ المبادرة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجهها.

واستعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.

وأشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أن شركاء المبادرة، من المنتجين والمستوردين، ضخوا الكثير من السلع على مدار الفترة الماضية، مؤكدين أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.

وتمت الإشارة إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم في إحداث توازن في أسعار الدواجن والبيض.

كما تم التأكيد على وجود حملات مستمرة من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات في بيع السلع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.

وتم التأكيد أيضًا على استمرار مبادرة "كلنا واحد" التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ "أمان" التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.