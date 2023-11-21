سوريا تخسر بخماسية من اليابان في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب سوريا الأول لكرة القدم من نظيرة الياباني بخمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث مواجهات المجموعة الثانية.

سوريا تخسر بخماسية من اليابان بتصفيات المونديال

سجل اهداف المنتخب الياباني كل من تاكيفوسا كوبي وأويدا "هدفين" ويوكيناري سوجاوارا وماو هوسويا، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

بتلك النتيجه يرفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول من ترتيب المجموعة، بعدما حقق الانتصار في مواجهتين وسجل 10 أهداف في لقاءين.

على الجانب الأخر توقف رصيد منتخب سوريا عند 3 نقاط في المركز الثالث بثلاثة نقاط، من انتصار وهزيمة، ليتراجع بعدما كان في المركز الثاني.

مباراة سوريا المقبلة ستكون ضد المنتخب الأوزبكستاني يوم 13 من شهر يناير المقبل، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت سوريا ومكة المكرمة، إلا إذا حدث جديد.