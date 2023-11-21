ورشة عمل عن استخدام الحاسب الآلي في "آداب الفيوم"

شهد الدكتور طارق محمد عبدالوهاب عميد كلية الآداب فى جامعة الفيوم ورشة عمل عن استخدام الحاسب الآلي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحاضر خلالها الدكتور أحمد رجب المدرس بقسم الاجتماع.

حضر ورشة العمل الدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأحمد دياب القائم بأعمال مدير الكلية وعدد من الباحثين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد الدكتور طارق محمد عبدالوهاب على أهمية تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المتاحة في تنمية المهارات المختلفة في شتى المجالات.

وأضاف أن مهارات الحاسب الآلي وتعلم اللغة هي من أهم متطلبات العصر لما نشهده من تطور هائل في التحول الرقمي على المستوى المحلي والعالمي.

وأشارالدكتور أحمد أبو ريه إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار فعاليات قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية لتطوير مهارات شباب الباحثين والطلاب في استخدام الحاسب الآلي.

ومن جانبه عدد الدكتور أحمد رجب ما يقدمه استخدام الحاسب الآلي في خدمة الباحثين بمختلف مراحل البحث العلمي والتي توفر الوقت والجهد والدقة في إنجاز المهام.

وأوضح أهم الخدمات التي يحتاجها الباحثين والطلاب وطرق استخدامها والتي شملت شرحًا وافيًا عن خدمات جوجل للبحث المتقدم عن فهارس المكتبات وجمع المادة العلمية ونشر الابحاث واستطلاعات الرأي والترجمة والنشر الالكتروني، فضلاً عن تعريف برامج التحليل الاحصائي واستخدامات بنك المعرفة المصري وكيفية التسجيل والبحث على الموقع.

تكنولوجيا الهندسة المتقدمة

على جانب اخر شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات لمؤتمر الدولى الثالث الذي تنظمه كلية الهندسة تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث، ويعقد على مدار يومي ٢١ و ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣م، تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر وعدد من عمداء الكليات، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات والمعاهد الهندسية بالجامعات المصرية والباحثين والمعنيين بمجال العلوم الهندسية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التدريب الاقليمي لجامعة الفيوم (نورياس) على ضفاف بحيرة قارون.

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