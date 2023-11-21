رئيس جامعة سوهاج يتفقد معرض الأجهزة المساحية ومشروعات التخرج الطلابية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، معرض الأجهزة المساحية المستخدمة فى عمليات الرفع المساحي، وعدد من مشروعات التخرج الطلابية المتعلقة ببرنامج المساحة، والتى تم تنفيذها على هامش احتفال كلية الآداب باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، الذي نظمه وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الجغرافيا بالكلية.

وأعرب النعماني عن بالغ سعادته واعتزازه بما شاهده من مشروعات التخرج لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الGIS والمساحة ، مشيراً إلى أن الطلاب قدموا مشروعات تخرج متميزة ومبتكرة. مضيفاً أن الاحتفالية تضمنت جلستين علميتين تم خلالهما مناقشة العديد من المحاور الهامة التى تختص بهذا المجال.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمي البيئة حيث أجريت الجلسة الأولى تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة فى نظم المعلومات الجغرافية ودعم اتخاذ القرار"، والتى ترأسها كلاً من الدكتور كريم مصلح، والدكتور أحمد فوزي، وشملت محاضرة عن الدراسة الميدانية والتكامل مع الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ودورها فى دعم اتخاذ القرار مع التطبيق على المشروعات القومية فى مصر وقدمها الدكتور محمد علي عبد الرحيم، وأيضاً محاضرة عن إستخدام طريقة تحليل المكون الأساسي ونظم المعلومات الجغرافية لتقييم جودة التربة فى ظل استخدامات الأراضي للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد، وأخرى عن تطور الرفع المساحي باستخدام الأقمار الصناعية للمهندس محمد كامل.

وأضاف الدكتور عبد الباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجلسة ناقشت أيضاً تطبيقات الطائرة دون طيار والذكاء الاصطناعي للدكتور محمد الراوي دندراوي، كما تحدث الدكتور حمدي نبيه عن دور نظم المعلومات الجغرافية فى دعم اتخاذ القرار، وأيضاً قدمت الدكتورة سيدة رسلان مقترح لإنشاء وحدة مشروعات تكنولوجيا الجيوماتكس ودعم اتخاذ القرار بالجامعة، وكذلك ألقى الدكتور خالد محمد عبد النبي محاضرة بعنوان التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور أحمد فوزي رئيس قسم الجغرافيا، أن فاعليات الجلسة الثانية جاءت بعنوان " نظم المعلومات الجغرافية ودعم اتخاذ القرار"، وترأسها الدكتور محمود حجاب، والدكتورة هالة حافظ، وقد ناقشت الجلسة الجانب المعرفي والتطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية وسوق العمل، وقدمها الدكتور خلف صلاح راجح، كما تحدث الدكتور سيد صابر عبد العزيز عن اسهامات نظم المعلومات الجغرافية فى زيادة أرباح شركات الاتصالات، وأخيراً قدم الدكتور أيمن عبد الرحمن فوزي محاضرة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى دراسة بعض المؤشرات المناخية.