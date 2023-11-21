الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السبت..استكمال مُحاكمة المتهمين في "طلائع الحسم"

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، يوم السبت المُقبل، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية".

اقرأ أيضاً: على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟

txt

رجل يكتب الفصل الأخير في حياة زوجته.. ويذهب ليعترف للشرطة

txt

نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعاً عن عائلته أمام نوبة إجرام

 

وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

 

مواد متعلقة

رجل يكتب الفصل الأخير في حياة زوجته.. ويذهب ليعترف للشرطة

نهاية طبيب شجاع..أب يفقد حياته دفاعاً عن عائلته أمام نوبة إجرام

تأجيل مُحاكمة مُتهمين في "خلية حلوان"

رفض استشكال مُتهم على حكم سجنه في "أحداث التبين"

صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

الغيرة تدفع رجلاً لإزهاق روح صديقه بسبب علاقة عاطفية..ما القصة؟

على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟

الإعدام لمُدانٍ بإنهاء حياة صديقه لسرقته

الجريدة الورقية