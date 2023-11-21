بوسي شاحبة الوجة بعد خبر انفاصلها من هشام ربيع

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها وهي جالسة في احد المطاعم الكبري ليكن اول ظهور لها بعد انفاصلها بشكل رسمي من زوجها رجل الأعمال هشام ربيع.

وظهرت بوسي بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بادي مجسم وعليه بدلة نسائية باللون الزيتي الغامق وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية.

واختارت ترك خصلات شعرها بشكل ناعم ولكنها ظهرت شاحبه الوجه، واضعه القليل من الكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير الغامق في الشفاه.

وكشف هشام ربيع عن السبب الحقيقي وراء الانفصال، واخذ هذا القرار بعد تخليها عنه في أزمته الأخيرة.

وكان ينتظر "هشام" وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا بعد حبسه أربعة شهور، ولكنها بتتنصل مني واللي وقف جنبي ضرتها، وانه كان حزين ومقهور وقلت اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .