وزير الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يبحثان مشروعات الزراعة المشتركة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، برئاسة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المتميزة بين مصر والإيفاد، والتي تمتد إلى دعم العديد من المشروعات في مجال الزراعة. كما استعرض جهود الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدا على اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

مشروعات الإيفاد في مصر

وأعرب الوزير عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الإيفاد في مصر، والتي جاءت جميعها إيجابية، مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات ترجع إلى أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة. كما شدد على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة موائمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.

وبحث الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الإيفاد، وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل)، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (برايم)، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد). كما بحث الاجتماع المشروع الجديد المقترح تمويله من الإيفاد (كراون)، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.

البناء والمثمر

ومن ناحيتها، أعربت صالح عن سعادتها بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة، والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الشكر إلى مسئولي الإيفاد على التعاون المستمر مع الوزارة، ودعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.