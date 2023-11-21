إنهيارعقار يسفرعن إصابة سيدة بإمبابة 

شهدت منطقة إمبابة انهيار عقار وإصابة سيدة في الحادث، جرى نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بانهيار جزئى فى عقار بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، سقوط سقف غرفة بالطابق الأخير، مما أسفر عن إصابة سيدة.



جرى نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار، وباشرت النيابة التحقيق.

حقق ضباط مديرية الأمن في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في القضاء على جرائم العنف المسلح والمخدرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات واعتقال العديد من المشتبه بهم.

فقد تمكنت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 29 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث تمت ضبط 18 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 29 مشتبهًا فيهم، من بينهم 24 معلومة جنائية.

ولم يتوقف النجاح عند هذا الحد، حيث تم ضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تمت ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 2،475 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الشابو" والهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. وقد تم اعتقال 13 شخصًا مشتبهًا فيهم، من بينهم 10 معلومات جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 639 حكمًا قضائيًا متنوعًا في محافظة أسيوط خلال فترة زمنية محددة. ويعكس هذا العدد الكبير من التنفيذات قدرة السلطات الأمنية على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

لا يمكن إلا أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل الشرطة في محافظة أسيوط، حيث يعمل ضباطها بجد وإصرار للحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة. وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به في مكافحة الجريمة والمخدرات.

مع استمرار هذه الجهود والتفاني في العمل، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً آمنًا ومزدهرًا في محافظة أسيوط، حيث يمكن للمواطنين أن يعيشوا بسلام وأمان دون خوف من العنف أو الجريمة.