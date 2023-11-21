وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأوليمبياد باريس 2بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف علي المنتخب الاول ، والبطل الأوليمبي سيف عيسي والدكتور وليد الملاح رءيس شركة روابط الرياضية.

في بداية اللقاء، اطمئن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسي بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا : " لاتفكر في أي شئ، معاك أن شاء الله نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، وهنائه علي الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله الي اولمبياد باريس ٢٠٢٤ من خلال التصنيف الاوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد.



اطلع الدكتور أشرف صبحي، علي برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير اجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول الي مستهدفاته باولمبياد باريس ٢٠٢٤ مؤكدًا علي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.



وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.



حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير.