الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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امرأة: زوجي فلوسه حرام.. وأزهري: ضل حيطة أفضل من 100 راجل زيه

امرأة (صورة أرشيفية)
امرأة (صورة أرشيفية)

تحدثت متصلة من محافظة الشرقية، إلى عالم أزهري ببرنامج "دنيا ودين"، المُذاع عبر شاشة "تن"، عن إحدى المشكلات التي تعاني منها والظروف السيئة التي تمر بها، مشددة على أنها كانت متزوجة ومن تم طلاقها من هذا الرجل، لكنها عادت له كزوجة عن طريق الزواج العرفي.

 ضل راجل ولا ضل حيطة

وأشارت إلى أن عادت إليه بدون إرادة منها وبسبب الظروف التي تمر بها وهي أنها بمفردها ووالدها ووالدتها متوفية، مؤكدة أنها غير قادرة على العيش معه وأنها لا ترحب باستمرار زواجها منه.

 

وأوضحت أن زوجها يدخل عليهم الأموال الحرام ولا تحب أن تأكل من هذا المال الحرام هي وأبنها، مؤكدة أن تعي مصدر هذه الأموال ومتأكدة من أن دخل زوجها حرام، منوهة بأن زوجها كان يجبرها على فعل أشياء لا تريد فعلها، وأنها لا تريد أن تكون شريك زوجها في هذا الذنب.

ورد العالم الأزهري، قائلًا: "حقك وكل بنات الدنيا مفيش حاجة اسمها ضل راجل ولا ضل حيطة.. احيانا ضل حيطة أحسن من ضل 100 راجل لا يعرف الله ولا يعرف طعم الحلال".

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