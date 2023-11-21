مجموعة مصر..بوركينا فاسو تكتسح إثيوبيا بثلاثية في تصفيات المونديال

‏‏أنتصر بوركينا فاسو على إثيوبيا بثلاث اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



أفتتح بلاتي توريه الهدف الأول في الدقيقة 69 بعدما خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، قبل أن يضيف بريتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء بعدما صنع الهدف الأول.



وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء سجل دانجو أوتارا الهدف الثالث في شباك إثيوبيا ليحقق الخيول الثلاث نقاط.



وكان بوركينا فاسو تعادل سلبيا دون اهداف مع غينيا بيساو في مباراته الأولى، فيما حقق منتخب مصر الفوز في مباراته الأولى أمام جيبوتي بسداسية نظيفة، قبل أن ينتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.



رفع بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غينيا بيساو الذي هبط للمركز الثالث، فيما يحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة، بينما يعتلي منتخب مصر الصدارة بـ العلامة كاملة ست نقاط.

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