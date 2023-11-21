الداخلية تداهم 313 وكرا للمخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من حملاتها الأمنية بالمحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجبي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (313) قضية مواد مخدرة بإجمالى (347) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من الحشيش وزنت (125,268 كيلو جرام)، وكمية من البانجو وزنت (46,015 كيلو جرام)، وكمية من الهيروين وزنت (17,614 كيلو جرام)، وكمية من الهيدرو وزنت (8.100 كيلو جرام)، وكمية من الشابو وزنت ( 2,635 كيلو جرام)، وكمية من الآيس وزنت ( 2.116 كيلو جرام)، وكمية من الإستروكس وزنت ( 1,050 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (539 جرام)، و(12) أمبول مخدر، و(3529) قرص مخدر.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حقق ضباط مديرية الأمن في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في القضاء على جرائم العنف المسلح والمخدرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات واعتقال العديد من المشتبه بهم.

فقد تمكنت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 29 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث تمت ضبط 18 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 29 مشتبهًا فيهم، من بينهم 24 معلومة جنائية.

ولم يتوقف النجاح عند هذا الحد، حيث تم ضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تمت ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 2،475 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الشابو" والهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. وقد تم اعتقال 13 شخصًا مشتبهًا فيهم، من بينهم 10 معلومات جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 639 حكمًا قضائيًا متنوعًا في محافظة أسيوط خلال فترة زمنية محددة. ويعكس هذا العدد الكبير من التنفيذات قدرة السلطات الأمنية على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

لا يمكن إلا أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل الشرطة في محافظة أسيوط، حيث يعمل ضباطها بجد وإصرار للحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة. وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به في مكافحة الجريمة والمخدرات.

مع استمرار هذه الجهود والتفاني في العمل، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً آمنًا ومزدهرًا في محافظة أسيوط، حيث يمكن للمواطنين أن يعيشوا بسلام وأمان دون خوف من العنف أو الجريمة.