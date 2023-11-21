الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل السعودية لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

أعلن المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأردن اليوم، على ملعب ستاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل السعودية لمواجهة الأردن بتصفيات كأس العالم

وجاء صالح الشهري على رأس تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الأردن اليوم ومعه عبدالله رديف كثنائي في قلب الهجوم، معتمدًا على طرلايقة لعب 3-5-2، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي  - علي البليهي  - عون السلولي.

في خط الوسط: حسن كادش - علي هزازي – عبدالإلة المالكي - عباس الحسن - سعود  عبدالحميد.

في خط الهجوم: صالح الشهري  - عبدالله رديف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية كل من راغد النجار وحامد يوسف وعبدالباسط هندي وفواز اليامي ومعاذ فقيهي ومختار علي وعيد المولد وفيصل الغامدي وعبدالرحمن غريب وخالد الغنام ومحمد مران وطلال حاجي.

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