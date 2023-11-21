لعنة الرباط الصليبي تطارد اللاعبين

أصبحت لعنة الإصابة بـ الرباط الصليبي تطارد العديد من اللاعبين والنجوم هذا العام على رأسهم جافي لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا المنضم حديثا إلى القائمة.



ضرب الرباط الصليبي أكثر من لاعب ليغيبوا عن الملاعب لفترة طويلة في الدوريات الخمس الكبرى ليصل العدد إلى حوالي 12 لاعبا.



أنضم جافي مؤخرا إلى القائمة بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس أمم أوروبا، ليخرج باكيا ولم يستكمل اللقاء، لتكشف الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في غضروف الركبة الأمامي.



في البداية قبل انطلاق الموسم الجاري، تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لقطع في الرباط الصليبي قبل أن يلتحق به زميله إيدير ميليتاو ليتلقى الملكي ضربتين مزدوجتين.



قبل أن يتعرض البرازيلي نيمار دي سيلفا للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر أكتوبر الماضي أمام الأوروجواي، وتظهر الفحوصات الطبية إصابته بـ قطع في الرباط الصليبي والغضروف ليصدم الهلال بعدما إنضم إليه حديثا قادما من صفوف باريس سان جيرمان بعد 63 يوما، وينتهي موسمه.



سبقهم ويسلي فوفانا مدافع فريق تشيلسي الذي عانى من مشاكل عديدة في الركبة في الموسم الماضي، وتعرض في شهر يونيو الماضي لإصابة في قطع بالرباط الصليبي الأمامي.



بالإضافة إلى الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم اي سي روما الذي مازال غائبا عن الملاعب بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي في شهر يونيو الماضي ليغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 9 أشهر ومن المتوقع عودته في شهر مارس المقبل لعام 2024.



وكان تامي أبراهام تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع روما أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي.



ويعتبر الإسباني يريمي بينو لاعب فياريال أحدث المنضمين أيضًا مع جافي بعد تعرضه لإصابة في الأسبوع الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه ليتعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى لينتهي موسم صاحب الـ21 عاما.



كما لم يسلم الكرواتي إيفان بيريشيتش لاعب توتنهام من الإصابة في الرباط الصليبي بعدما تعرض لقطع فيه خلال المران في شهر سبتمبر الماضي في ركبته اليمنى ليغيب حتى نهاية الموسم.



وفي الدوري الإيطالي تعرض الهولندي بير شورز لاعب تورينو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة إنتر ميلان ضمن منافسات الكالتشيو، وسط تألقه وتلقيه عروض كثيرة مهتمة بضمه على رأسهم ليفربول، ولم يكن شورز هو الهولندي الوحيد الذي تعرض لتلك الإصابة حيث سبقه مواطنه جورين تمبر لاعب آرسنال في شهر أغسطس الماضي بعد مشاركته أمام نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وتعرض لقطع في الرباط الأمامي في ركبته اليمنى.



لم يكن تمبر اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي بل سبقه تيرون مينجز مدافع أستون فيلا في أغسطس الماضي، وسولي مارش لاعب برايتون ألبيون، وفوفانا.

