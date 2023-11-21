"صحة الشرقية" تناقش تفعيل عيادات الكشف على الراغبين في الحج

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومديري مستشفيات "الأحرار التعليمي، والزقازيق العام، وبلبيس المركزي، وههيا المركزي، ومنيا القمح المركزي، وأبو كبير المركزي"، وذلك اليوم الثلاثاء بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وخطة الوزارة بشأن تفعيل عيادة الحجاج، والتي ستتم في عدد ٦ مستشفيات بالمحافظة، هي "الزقازيق، والأحرار، ومنيا القمح، وبلبيس، وأبو كبير، وههيا"، والتي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري ١٤٤٥هـ.

ووجه وكيل الوزارة؛ مديري المستشفيات بأهمية توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء الاستشاري والأخصائيين ذو الكفاءة العالية للعمل بالعيادة، وكذلك توفير الفريق الطبي من التمريض والفنيين، والتأكيد على تسجيل بيانات المواطنين المترددين على هذه العيادات بدقة على السيستم الخاص بوزارة الصحة.

كما ناقش وكيل الوزارة احتياجات المستشفيات لتطوير الخدمة الطبية بأقسام العمليات الجراحية، والعمل الدؤوب لإجراء الجراحات المتقدمة من جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، وتغيير المفاصل، والمناظير ذات المهارة، وغيرها، وتم مناقشة احتياجات الأقسام الطبية من المستلزمات الطبية اللازمة، لزيادة هذه الجراحات، وبحث المعوقات التي توثر علي انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة دمج العمليات بين المستشفيات، للانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، وإجراء جميع أنواع العمليات المتأخرة بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع المستشفيات سواء التابعة لمديرية الشئون الصحية أو فرع التأمين الصحي بالشرقية أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، مؤكداً أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية خاصة بالعمليات، وسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة بها.

وشدد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء، للمساهمة في رفع كفاءة الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.