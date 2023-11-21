محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بحضور لفيف من السادة المستشارين.

وخلال اللقاء بحث الطرفان، سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي ، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة كإحدى أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي، ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.



فيما أكد "عبد المقصود"، حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل، والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.